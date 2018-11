Apple: accordo con A24, studio del film "Moonlight"

NEW YORK - Apple spinge sui contenuti audiovisivi originali e, dopo i passi nelle serie tv, punta ai film. La compagnia di Cupertino ha stretto un accordo con lo studio A24, conosciuto per aver prodotto il film premiato agli Oscar "Moonlight". L'accordo pluriennale prevede che A24 produca diversi film originali per Apple.

L'intesa è l'ultima mossa di un progetto che dovrebbe prendere corpo nel 2019, quando - secondo le indiscrezioni - la Mela dovrebbe rilanciare la Apple Tv unendo i contenuti audiovisivi originali, distribuiti gratis ai propri utenti, a una serie di canali esterni in abbonamento. Apple, che per i contenuti tv originali nel 2018 ha stanziato 1 miliardo di dollari, a giugno ha annunciato una partnership pluriennale con Oprah Winfrey. Alcune attrici di peso, come Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, sono state ingaggiate per una serie; ci sono inoltre accordi per due serie affidate ai registi Damien Chazelle ("LaLa Land") e M. Night Shyamalan ("Il sesto senso").