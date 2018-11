Alibaba, record di vendite nel decennale del giorno dei single

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Alibaba centra un nuovo record di vendite online speciali nel decennale del 'giorno dei single', l'11 novembre, raggiungendo il picco di 30,8 miliardi di dollari (213,5 miliardi di yuan) a fronte dei 25,3 miliardi del 2017.

Le 24 ore di shopping erano del resto partite di slancio: il traguardo dei 10 miliardi era stato raggiunto, in base a quanto comunicato dalla compagnia di e-commerce fondata da Jack Ma, in appena 1 ora e 48 secondi attraverso Alipay, la modalità di pagamento della compagnia di Hangzhou, mentre quota 1 miliardo in 1 minuto e 25 secondi.

Oltre 180.000 brand a livello mondiale hanno partecipato quest'anno all'iniziativa.