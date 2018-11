Apre a Milano il pop up store di Amazon

MILANO - Amazon apre a Milano, dal 16 al 26 novembre, il suo primo pop-up store italiano. Pensato per il Black Friday e il Natale, 'Amazon Loft for Xmas' in una location di oltre 500 metri quadrati, in via Dante 14, renderà possibile toccare con mano, per la prima volta, centinaia di prodotti delle numerose categorie presenti su Amazon.it. A ogni articolo esposto sarà associato uno Smile Code tramite il quale sarà possibile avere informazioni sui prodotti direttamente dall'app di Amazon.



"Verrà ricreato - spiega Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon.it - l'ambiente e l'anima di una casa in cui riuniremo tutti i brand più apprezzati dai nostri clienti che hanno reso possibile la realizzazione di questo grande progetto espositivo. Milano per noi è una città molto importante perché ospita da ormai 6 anni gli uffici della nostra sede italiana e siamo quindi felici di consolidare il nostro legame con la città, anche con progetti come questo, che rappresentano un valore aggiunto per tutta la cittadinanza".