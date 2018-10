YouTube, 20 mln in contenuti educativi

ROMA - YouTube investe 20 milioni di dollari in contenuti educativi, espandendo l'iniziativa 'Learning' annunciata a luglio dall'amministratore delegato Susan Wojcicki con l'obiettivo di sostenere chi produce sulla piattaforma contenuti che accrescano le competenze professionali. Come i video che spiegano come affrontare un colloquio e preparare un curriculum, o quelli di informatica che aiutano ad esempio nella programmazione per lo sviluppo di videogiochi.



Questo tipo di contenuti si trovano nel nuovo canale chiamato Learning, "dove partner importanti come Goodwill e YearUp curano playlist di video che insegnano ad accrescere le proprie competenze". Il canale - aggiunge la società - sarà di aiuto agli utenti che cercano tutorial, video fai da te, spiegazioni e playlist basate su varie capacità. YouTube annuncia anche la collaborazione con piattaforme didattiche online come edX (una non-profit che offre corsi delle migliori università e istituzioni al mondo), e OpenClassrooms, una piattaforma didattica con base in Francia. Nel 2019, infine, YouTube si prefigge di portare in Europa e Asia le conferenze YouTube EduCon che si sono già tenute in California, Messico e Brasile, con l'obiettivo "di mettere in contatto gli EduTuber tra loro e con nuove risorse".