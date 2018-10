Facebook rimuove account fake legati a Bolsonaro

Facebook ha annunciato di aver rimosso 68 pagine e 43 account associati a un gruppo brasiliano di marketing, una decisione presa a causa della violazione delle politiche del social su falso e spam. Il gruppo, chiamato Raposo Fernandes Associados (Rfa), secondo la stampa locale sarebbe la principale rete di supporto di Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra al ballottaggio delle elezioni presidenziali che si terrà domenica 28 ottobre.

"Le persone dietro a Rfa hanno creato pagine usando account falsi o account multipli con lo stesso nome, il che viola i nostri standard", spiega Facebook in una nota. "Hanno quindi utilizzato queste pagine per pubblicare enormi quantità di clickbait", cioè di titoli sensazionalistici e accattivanti "intesi a indirizzare le persone verso siti web separati da Facebook e apparentemente legittimi, ma in realtà ad-farms", siti infestati di pubblicità che guadagnano sulle visite degli internauti.

La rimozione operata da Facebook dipende quindi dall'uso di account falsi e dall'attività di spam, "piuttosto che dal tipo di contenuto pubblicato", spiega il social, secondo cui è in crescita l'uso di contenuti politici sensazionalistici per fare spam. "Questo è solo uno dei molti passi - conclude la nota - che stiamo facendo per prevenire interferenze nelle elezioni brasiliane".