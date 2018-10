Indagini sulle fake news, pubblici 10 milioni di tweet

NEW YORK - Twitter pubblica 10 milioni di cinguettii da account sospettati di essere coinvolti in campagne di disinformazione, per consentire così indagini indipendenti ai ricercatori. Lo annuncia Twitter, concedendo l'accesso ai tweet sospetti che ha rinvenuto sulla sua piattaforma dal 2016. I dati pubblicati includono 3.841 account associati alla russa Internet Research Agency, ma anche altri 770 account associati con un secondo tentativo di influenzare la campagne elettorale che Twitter ritiene possano avere legami con l'Iran.



"In linea con i nostri principi di trasparenza e con l'obiettivo di migliorare la comprensione - spiega Twitter -, pubblichiamo gli archivi dei tweet che sono connessi a potenziali operazioni appoggiate da uno stato sulla nostra piattaforma".