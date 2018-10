Facebook vieta informazioni ingannevoli su voto

Facebook vieterà informazioni ingannevoli sulle modalità di voto: in vista delle elezioni di medio termine, il social network di impegna a vietare informazioni false e sbagliate che puntano a impedire e prevenire il voto. Lo afferma Facebook.

''Gia' vietiamo l'acquisto o la vendita di voti, ma anche le informazioni sbagliate sulle date e l'orario per votare. Lo scorso mese abbiamo ampliato ulteriormente la nostra politica e ora vietiamo informazioni non corrette su come votare, quali ad esempio il voto via messaggio, e quelle sul conteggio dei voti ('ad esempio 'se hai votato alle primarie, il tuo voto nelle elezioni generali non sara' contato')'' mette in evidenza Facebook, precisando di aver ''introdotto di recente una nuova opzione che consente di riportare a Facebook informazioni non corrette e creato canali dedicati per le autorita' degli stati in modo che possano fare lo stesso''.