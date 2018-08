Facebook spinge aziende, modifica pagine

Facebook modifica le pagine per renderle più utili alle piccole imprese. La compagnia di Mark Zuckerberg ha introdotto dei cambiamenti nella sua app per dispositivi mobili, in modo da facilitare i contatti tra gli utenti e le aziende locali.

Con la novità, spiega Facebook in un post, le persone via social possono prenotare un tavolo al ristorante o un appuntamento dal parrucchiere, e sfogliare foto, offerte ed eventi in programma.

"Oltre 1,6 miliardi di persone nel mondo sono collegate a una piccola impresa su Facebook", evidenzia la rete sociale. "Le persone e le aziende ci hanno chiesto moti più semplici per connettersi".

Accanto alle prenotazioni, nelle pagine avranno più spazio le Raccomandazioni, uno strumento lanciato nel 2016 per chiedere ai propri contatti un consiglio su locali e attrazioni di una determinata località.