FB chiede alle banche i dati dei clienti

(ANSA) - NEW YORK, 6 AGO - Facebook ha chiesto alle maggiori banche americane di condividere le informazioni finanziarie dei loro clienti, incluse le transazioni con le carte di credito, nell'ambito dei suoi sforzi per offrire nuovi servizi agli 'amici'. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali Facebook punta sempre di più a essere una piattaforma per l'acquisto e le vendita di prodotti e servizi.

Nell'ambito dei contatti avviati, la privacy è uno dei nodi da sciogliere. Una delle banche americane avrebbe abbandonato le trattative proprio per timori sul fronte della riservatezza dei dati, considerate anche le varie indagini avviate nei confronti di Facebook per i suoi legami con Cambridge Analytica, che ha avuto accesso ai dati di 87 milioni di clienti Facebook.(ANSA).