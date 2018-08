Facebook e Instagram, più controllo sul tempo passato online

Dopo Apple e Google, anche Facebook e Instagram danno agli utenti nuovi strumenti per monitorare il tempo trascorso online. "Una schermata delle attività, un promemoria quotidiano e un nuovo modo per limitare le notifiche", spiegano in un post ufficiale David Ginsberg, Director of Research di Facebook e Ameet Ranadive, Product Management Director di Instagram.

Le funzionalità, ricordano, sono sviluppate "sulla base della collaborazione e dei suggerimenti di esperti e organizzazioni leader nel campo della salute mentale, accademici, la ricerca Facebook e i feedback ricevuti dalla comunità. L'obiettivo è che questi strumenti diano alle persone un maggiore controllo sul tempo che trascorrono sulle piattaforme e promuovano il dialogo tra genitori e adolescenti sulle abitudini online più adatte per loro".

Si può accedere dalle impostazioni delle due app. Su Instagram bisogna cliccare su 'La tua attività', su Facebook su 'Il tuo tempo su Facebook'. Nella parte superiore è possibile visualizzare il tempo medio trascorso sull'app da quel dispositivo e in un determinato giorno. E' possibile anche impostare un promemoria giornaliero per ricevere un avviso quando si raggiunge il tempo che si desidera dedicare all'app.

Si può modificare o annullare il promemoria in qualsiasi momento. Infine, cliccando su 'Impostazioni di notifica', queste si possono disattivare. "Gli aggiornamenti saranno presto disponibili", spiega la società.