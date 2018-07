Twitter: stretta su troll e molestie, anche su Periscope

Dopo la pulizia dei giorni scorsi sugli account falsi, stretta di Twitter anche sui troll. In particolare quelli che infestano Periscope, la sua app per le dirette streaming. A partire dal 10 agosto applicherà in maniera più stringente le sue linee guida contro i commenti offensivi e molesti che spesso accompagnano le dirette degli utenti.

Periscope attuerà una moderazione definita di gruppo: quando uno spettatore segnalerà un abuso o un commento offensivo, il software selezionerà altri utenti a caso per verificare se il fatto sussiste. Se un commento verrà ritenuto offensivo da molti, il commentatore verrà sospeso. I profili ripetutamente sospesi per aver violato le linee guida saranno anche riesaminati e stoppati in maniera definitiva.

E' uno dei numerosi cambiamenti che Twitter sta attuando in ambito sicurezza. Nei giorni scorsi ha iniziato una 'pulizia' sugli account falsi e spam che ha prodotto un conseguente calo di follower anche nei profili di personaggi pubblici come Obama e Trump. Secondo i dati dell'ultima trimestrale, gli utenti attivi mensili sono scesi a 355 milioni, un milione in meno rispetto ai tre mesi precedenti ma in aumento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un calo che la società ha spiegato appunto con gli sforzi di ripulire la piattaforma, le più stringenti regole europee sulla privacy e le modifiche introdotte nell'uso del social media.

Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la decisione di una grande firma del New York Times, Maggie Haberman, che ha divorziato da Twitter, diventata a suo avviso una palestra di sfogo per la rabbia.