YouTube, tasto Esplora amplia orizzonti

YouTube sperimenta un tasto, chiamato 'Esplora', per aiutare gli utenti ampliare la loro dieta audiovisiva. La fase di test, annunciata in un video dal direttore del product management Tom Leung, riguarda per ora l'1% degli utenti di iPhone, che vedranno comparire il nuovo tasto nella parte inferiore della schermata.

Obiettivo di Esplora è "allargare gli orizzonti", andando oltre i normali video raccomandati da YouTube che propongono contenuti molto simili a quelli già visti, e quindi rischiano di annoiare lo spettatore.

Il tasto "è progettato per aiutarti a essere esposto a diversi argomenti, video e canali che altrimenti non potresti incontrare", spiega Leung. I filmati suggeriti sono comunque legati a ciò che l'utente ha guardato in precedenza: "Se hai visto molti video sui telescopi, in Esplora potresti vedere video sulle fotocamere di fascia alta. Ti darà un po' più di varietà", conclude Leung.