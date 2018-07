Twitter blocca chi ha creato profilo quando era 'under 13'

Twitter cancella gli utenti che hanno creato il loro profilo quando non avevano l'età consentita per farlo, cioè meno di 13 anni. L'azione sul microblog - come riporta il sito The Verge - è iniziata mesi fa con un aggiornamento dei termini di servizio e il nuovo regolamento Ue sulla privacy. Ma l'effetto collaterale è che diversi utenti ora maggiorenni, che però hanno creato il loro account quando non avevano l'età consentita, sono state cancellati dalla piattaforma.

Qualche giorno fa Facebook ha annunciato un stretta sugli 'under 13' con i moderatori della piattaforma che ora potranno intervenire direttamente e più spesso nel bloccare i profili dei ragazzini.

"Per un paio di anni non sono riuscito ad aggiornare la mia data di nascita su Twitter - spiega a Engadget Tom Maxwell, 22 anni, che si è visto bloccare il profilo -. Pochi giorni fa ho potuto fare la modifica, ma subito dopo il mio profilo è stato chiuso". Maxwell ha chiesto di essere sbloccato ma al momento senza successo, altri come lui hanno posto la questione a Twitter.

I primi di giugno la piattaforma ha annunciato che avrebbe iniziato a lavorare su una soluzione a lungo termine per il ripristino, ma per molti la situazione non è cambiata. Questa stretta fa anche parte del tentativo di Twitter di uniformarsi al nuovo regolamento europeo sulla privacy (Gdpr) in vigore da fine maggio che ha acceso un faro su adolescenti e minorenni. Nel frattempo Facebook ha cambiato le linee guida operative date ai suoi moderatori e a quelli di Instagram: ora potranno bloccare direttamente i profili degli 'under 13', azione che prima avveniva prevalentemente su segnalazione.