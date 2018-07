Amazon Prime day, 100 milioni prodotti venduti

Un giorno e mezzo di shopping, oltre un milione di offerte in tutto il mondo, più di 100 milioni di prodotti acquistati. Questi i numeri dell'Amazon Prime Day che ha superato per vendite - fa sapere una nota - il Cyber Monday, il Black Friday e il Prime Day precedente dell'azienda.

Sulla scia del boom delle vendite, il colosso di Jeff Bezos sale in Borsa. I titoli salgono dello 0,24% e aggiornano i nuovi record storici, consentendo ad Amazon di diventare la seconda societa' dopo Apple a raggiungere la soglia di una capitalizzazione di mercato di 900 miliardi di dollari, prima di ripiegare.

I bestseller di tutto il mondo sono stati i dispositivi Echo, cioè gli assistenti virtuali da salotto sviluppati da Amazon, e più in genere i dispositivi per la casa intelligente del colosso di Seattle, ne sono stati venduti un milione. Per la prima volta, i membri Prime degli Stati Uniti hanno potuto usufruire delle offerte del Whole Foods Market la catena di prodotti alimentari acquistata da Amazon. Secondo i dati della società, i clienti Prime hanno acquistato più di cinque milioni di articoli in ciascuna delle seguenti categorie: giocattoli, prodotti di bellezza, pc e accessori per computer, prodotti di abbigliamento e cucina.

Tra i 17 paesi dove è avvenuto lo shopping c'è anche l'Italia: tra i prodotti più venduti nel nostro paese ci sono le pasticche per lavastoviglie e il Fire tv stick, la chiavetta di Amazon per accedere ai contenuti tv.

"Prime Day è diventato un evento dedicato allo shopping che i clienti italiani attendono ogni anno sempre più, anche le piccole e medie imprese hanno avuto un grande successo", dice Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon.it e Amazon.es. Le piccole e medie imprese che vendono su Amazon hanno registrato vendite per più di 1 miliardo di dollari nel corso di questo Prime Day, fa sapere l'azienda.