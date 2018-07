Ex dipendenti Cambridge Analytica hanno nuova società

Un gruppo di ex dipendenti di Cambridge Analytica fonda una nuova societa' basata sulle stesse tecniche di analisi dei dati ma orientata al Medio Oriente e all'Africa. Lo riporta il Financial Times.

La nuova società si chiama Auspex International ed è guidata da Mark Turnbull, l'ex responsabile politico di Cambridge Analytica per i paesi al di fuori di Stati Uniti e Gran Bretagna. L'unico investitore di Auspex è Ahmad al-Khatib, ex direttore di Emerdata, società creata per acquistare Cambridge Analytica poco prima che venisse travolta dallo scandalo dei dati di Facebook.