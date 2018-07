Amazon Prime Day al via dal 16 luglio

Oltre un milione di promozioni: Amazon annuncia il Prime Day 2018 a partire dal 16 luglio, durerà per tutta la giornata del 17 luglio. I clienti Prime negli Stati Uniti, Regno Unito, Spagna, Messico, Giappone, India, Italia, Germania, Francia, Cina, Canada, Belgio, Austria e quest'anno Australia, Singapore, Paesi Bassi e Lussemburgo, potranno trovare offerte su prodotti come televisori, soluzioni smart home, articoli da cucina, generi alimentari, giocattoli, moda, mobili, elettrodomestici, materiali per il rientro a scuola e fare scorta di prodotti di uso quotidiano.

Una novità di quest'anno sono i nuovi articoli di centinaia di marchi noti ed emergenti in tutto il mondo, che proporranno contenuti e prodotti in edizione speciale disponibili solo per i clienti Prime e per un periodo di tempo limitato.

"I clienti Prime potranno godere di una giornata (e mezza) delle nostre migliori offerte, con 36 ore di tempo per acquistare tra oltre un milione di prodotti", ha dichiarato Jeff Wilke, CEO Worldwide Consumer di Amazon.