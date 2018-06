Estate, 5 consigli per evitare gli hacker

Aggiornare password deboli, attenzione ai luoghi in cui ci si connette, chiudere sempre a chiave 'la porta' dei propri dispositivi se si lasciano incustoditi. Sono alcuni consigli in vista delle vacanze estive che, al pari di quelle natalizie, sono un momento di relax e calo dell'attenzione nei confronti della sicurezza informatica.

"Ormai hacker ed organizzazioni criminali non puntano più ad attaccare le infrastrutture di rete aziendali, spesso notevolmente protette, ma il singolo utente, anche e soprattutto mentre è in ferie, con attacchi di phishing personalizzato", spiega Hassan Metwalley, fondatore di Ermes Cyber Security, startup nata come spin-off del Politecnico di Torino.

"Gli hacker non vanno in vacanza - continua - ma anzi utilizzano questa stagione per sfruttare le distrazioni maggiori degli utenti. Spesso infatti molti attacchi informatici avvengono semplicemente per superficialità o a causa di comportamenti apparentemente innocui". Per questo Ermes Cyber Security ricorda quali sono i cinque accorgimenti da prendere sotto l'ombrellone. Il primo consiglio, utile tutto l'anno, è aggiornare password troppo deboli o identiche tra loro per vari servizi, situazione che facilita attacchi diretti.

Infine, dagli esperti di F-Secure arrivano i consigli anche per chi ha una casa 'smart' e connessa che lascia incustodita per le ferie: usare password forti sulla rete WiFi domestica, assicurarsi che il modem o il router usi l'ultima versione del software, aggiornare sempre i programmi su tutti i dispositivi connessi (dalla tv al termostato) e disconnettere quelli che restano inutilizzati, l'ideale sarebbe spegnere tutto, il WiFi e la connessione Internet.