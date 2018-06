Facebook, un contatore per il tempo speso sul social

Un contatore per il tempo speso su Facebook. E' l'opzione a cui sta pensando la piattaforma di Mark Zuckerberg sulla scia di quanto hanno già messo in campo altri big della tecnologia come Apple e Google. Secondo il sito TechCrunch, la funzione si chiama 'Your Time on Facebook' e aiuta gli utenti a monitorare il tempo trascorso sulla piattaforma, dando la possibilità di impostare limiti di tempo e alle notifiche. Il conteggio si basa sugli ultimi sette giorni e sul tempo medio trascorso al giorno sul social.

Consente di impostare un promemoria giornaliero che avvisa quando si è raggiunto il limite messo dallo stesso utente. "Lavoriamo a nuovi modi che garantiscono che il tempoo trascorso su Facebook sia ben speso", così un portavoce della società ha spiegato al sito TechCrunch. Con questa opzione la società di Menlo Park segue le orme di aziende come Apple e Google che, poche settimane fa, alle rispettive Conferenze degli sviluppatori hanno lanciato funzioni che permettono di controllare agli utenti il tempo trascorso sui dispositivi.