Twitter compra Smyte, punta su sicurezza tecnologica

Twitter acquista Smyte, società specializzata nella sicurezza tecnologica. Lo annuncia lo stesso microblog.

''Smyte ha affrontato molte sfide uniche riguardanti la sicurezza online e crede nello stesso approccio proattivo che adottiamo a Twitter: fermare i comportamenti offensivi prima che abbiamo impatto sulle esperienze degli altri'', afferma la società guidata da Jack Dorsey.

Nei giorni scorsi la società Twitter è volata in Borsa, schizzando ai massimi dal 2015. ''Alziamo le nostre stime su Twitter perche' riteniamo che ci sia un rafforzamento della raccolta pubblicitaria, soprattutto fra i grandi inserzionisti'' afferma Doug Anmuth, analista di JPMorgan, prevedendo un'ulteriore spinta dai Mondiali in Russia.

L'accordo siglato con Fox Sport per l'occasione e' stato infatti un'opportunita' per Twitter in termini di pubblicita' grazie all'offerta di risultati e immagini in tempo reale.