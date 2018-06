Ex dipendente Cia accusato maxifurto dati per Wikileaks

Un ex dipendente della Cia è stato accusato di aver rubato informazioni riservate di sicurezza nazionale dall'agenzia d'intelligence e di aver diffuso, nel marzo del 2017 tramite Wikileaks, l'arsenale cibernetico di guerra rubato all'agenzia: un maxi hackeraggio denominato Vault 7 che rivelò come la central intelligence può entrare negli iPhone e trasformare le smart tv in strumenti di sorveglianza.

Joshua Adam Schulte, 29 anni, è stato accusato anche di possesso di materiale pedopornografico. Il legale di Schulte, Sabrina Shroff, respinge le critiche: quando tutte le prove saranno chiare "difficilmente" il suo cliente "sarà il cattivo che il governo vuole dipingere".