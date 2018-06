Facebook Memories, una sezione per i ricordi

Operazione nostalgia da parte di Facebook, che mette i nostri ricordi in un unico luogo lanciando "Memories". Si tratta di una sezione del social, consultabile sia da pc che da smartphone e tablet, in cui ritrovare le cose relative al passato che Facebook puntualmente ci segnala: il giorno in cui si è stretta amicizia con una persona, la foto che abbiamo pubblicato esattamente un anno fa, il riassunto 'social' del mese precedente e così via.

"Ogni giorno oltre 90 milioni di persone usano Accadde Oggi (il servizio che ripropone ciò che abbiamo fatto in un determinato giorno negli anni passati, ndr) per ricordare i momenti che hanno condiviso su Facebook", spiega la compagnia di Mark Zuckerberg, citando una ricerca secondo cui questo tipo di ricordo "può avere un impatto positivo sull'umore e il benessere delle persone".

Gli utenti avranno tuttavia la possibilità di controllare ciò che torna dal passato, per evitare ricordi non graditi come ad esempio quelli legati agli ex.

"Sappiamo che i ricordi sono profondamente personali e non sono tutti positivi. Cerchiamo di progettare queste funzioni in modo che offrano alle persone controlli adeguati e di facile accesso", assicura la società.