Visco, allerta per criptovalute e hacker

Attacchi informatici e una "diffusione non controllata di criptoattività" rappresentano dei pericoli per la stabilità finanziaria mondiale in prospettiva.

E' quanto afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, sottolineando tuttavia i grandi vantaggi dello sviluppo del Fintech, che affianchi il canale bancario per sostegno agli investimenti e alla crescita.

"Uno sviluppo dell'intermediazione bancaria, se non adeguatamente controllato può anche costituire un fattore di rischio", avverte Visco.

Il governatore ricorda comunque che, rispetto agli attacchi informativi e alla diffusione non controllata di criptovalute, c'è l'impegno delle banche centrali accanto a quello degli operatori e delle altre autorità.