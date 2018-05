Facebook cambia l'autenticazione a due fattori

Facebook modifica l'autenticazione a due fattori, cioè il sistema di sicurezza che prevede la doppia verifica dell'identità dell'utente. In base alle nuove procedure, gli iscritti non saranno più tenuti a dare al social il loro numero di telefono, ma potranno scegliere di usare applicazioni apposite. Finora l'autenticazione a due fattori su Facebook ha richiesto il numero dello smartphone.

Dopo aver inserito la password, infatti, l'utente riceve via sms un codice che serve per la seconda verifica dell'identità. D'ora in poi, al posto dell'sms si potrà scegliere di eseguire La seconda verifica attraverso un'app come Google Authenticator e Duo Security.

Facebook ha fatto sapere di aver contestualmente facilitato la procedura per passare all'autenticazione a due fattori, rendendone più intuitivo il procedimento.