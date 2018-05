Facebook, commissione accademica valuterà effetti fake news

Facebook valuterà il volume e gli effetti della disinformazione attraverso una commissione accademica. Lo ha reso noto la compagnia di Menlo Park, che in comunicato è tornata a informare sui progressi della sua lotta alle fake news.

Ad aprile Facebook aveva annunciato un'iniziativa per sostenere la ricerca sul ruolo dei social media nelle elezioni e più in generale nella democrazia. Nelle prossime settimane saranno selezionati gli studiosi che riceveranno finanziamenti e l'accesso ai dati di Facebook, in forma tale da garantire la privacy degli utenti.

Accanto a questo, il social ha diffuso un video di 12 minuti, chiamato "Facing Fact", in cui spiega attraverso i dipendenti come è condotta la battaglia alle bufale. In arrivo c'è infine una nuova campagna di alfabetizzazione, che punta a dare agli iscritti alcuni suggerimenti per riconoscere le false notizie.

La campagna apparirà dapprima agli utenti americani, per poi essere estesa al resto del mondo entro l'anno.