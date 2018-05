Philip Roth, quella volta che litigò con Wikipedia

Philip Roth nel 2012 si era scontrato con Wikipedia. La diatriba riguardava una richiesta di correzione che il grande scrittore americano aveva avanzato alla piattaforma. Che però gli aveva risposto picche: essendo un'enciclopedia collettiva, oltre alla sua richiesta, aveva bisogno di altre fonti per verificare. "Io, Roth, non ero una fonte credibile", aveva riflettuto lo scrittore.

Motivo del contendere il parallelo fatto da Wikipedia tra il personaggio centrale del romanzo La Macchia Umana (il professore Coleman Silk, accusato di razzismo) e lo scrittore Anatole Broyard. Un accostamento che per Roth "non aveva alcun fondo di verità" ma era dovuto al "pettegolezzo letterario". Per questo aveva chiesto una correzione.

Poi aveva scritto una lettera aperta al New Yorker trasformando l'attacco alla piattaforma online in un monologo sul processo di scrittura. La polemica tra Philip Roth e Wikipedia è ora riportata sull'enciclopedia, alla voce dedicata alla Macchia Umana.