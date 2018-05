Fb, forse condivisione post su WhatsApp

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - A breve si potranno forse condividere i post di Facebook su WhatsApp. L'indiscrezione arriva dal sito Gadgets Now: riporta che il social network sta testando una nuova opzione per la sua versione per app, intravista da una serie di beta tester. Come funzionerà? Secondo il sito, quando cliccheremo sul tasto condividi presente su Facebook, potremo visualizzare tre diverse opzioni: 'condividi ora', scrivi un post', 'manda su WhatsApp'. Quest'ultimo consentirebbe di condividere il contenuto con i contatti della chat. Secondo Gadgets Now, l'opzione potrebbe essere abilitata inizialmente per business, ad esempio condividere contenuti di Facebook Marketplace oppure della neonata WhatsApp business che si appresta così ad entrare in concorrenza con le email.