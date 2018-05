Instagram 'down', segnalazioni da utenti nel mondo

Instagram, il popolare social network delle foto di proprietà di Facebook, ha disservizi a partire dalle 14:30 di oggi. Lo segnalano alcuni utenti e il sito downdetector.it, dove è possibile monitorare la situazione.

Secondo questa piattaforma che tiene traccia dei disservizi Internet, i problemi principali di Instagram sono nel Log-in (40%), nell'aggiornamento del News feed (40%) e nel sito (18%). I disservizi sembrano a macchia di leopardo e alcuni utenti segnalano già un ritorno alla normalità. In Italia l'hashtag #Instagramdown è balzato al primo posto delle tendenze su Twitter.

Sta tornando lentamente alla normalità la situazione di Instagram, dopo i disservizi segnalati dalle 14:30 di questo pomeriggio, ora italiana. Sul sito downdetector.com, gli utenti segnalano il funzionamento in diverse parti del mondo, qualche problema continua ad esserci per l'aggiornamento del newsfeed. Sul profilo ufficiale del social network su Twitter non c'è traccia dei disservizi, ne' una spiegazione sul malfunzionamento. Non manca invece la solita ironia degli utenti sul 'down'