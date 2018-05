Google apre le registrazioni per il dominio .app

Google ha aperto a tutti le registrazioni dei domini .app, cioè di siti web il cui nome, invece di terminare con i classici suffissi tipo ".com" e ".it", termina appunto con ".app". Pensato per applicazioni e sviluppatori, il dominio di primo livello .app è stato acquistato da Google tre anni fa per 25 milioni di dollari, e ora Big G ha i diritti esclusivi sull'uso.

Google aveva annunciato una prevendita delle registrazioni, con prezzi maggiorati, il 2 maggio, ma prima di quella data già 3mila aziende con marchio registrato avevano potuto assicurarsi il loro indirizzo .app.

Adesso la possibilità è estesa a tutti. L'unico requisito imposto da Google è l'uso del protocollo https, che garantisce più sicurezza e protezione da malware.