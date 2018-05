Elon Musk, azienda di caramelle tra progetti futuri

Elon Musk come Willy Wonka della fabbrica del cioccolato. L'eccentrico patron di Tesla e Space X, ha annunciato in un tweet che il suo prossimo progetto potrebbe essere una fabbrica di caramelle. Il tutto è nato a seguito di alcune dichiarazioni rilasciate dall'imprenditore durante la conferenza sui risultati finanziari del primo trimestre 2018 di Tesla e un successivo botta e risposta con il miliardario Warren Buffett e Charlie Munger, socio in affari di Buffet. "Sarà fantastica, sono serio", scrive Musk di questa insolita iniziativa, lasciando il dubbio se sia una provocazione o una reale intenzione.

Non è il primo progetto stravagante del miliardario sudafricano, come il tanto chiacchierato lanciafiamme (che poi ha fatto sold out) e il recente annuncio sulla costruzione di un cyber dragon. Proprio ieri la Nasa ha attaccato le tecniche aggressive di SpaceX, il colosso dello spazio di Elon Musk, sostenendo che per rendere i razzi più potenti vengono utilizzate procedure che potrebbero mettere a rischio la vita di chi è a bordo dei veicoli che quei razzi portano in orbita.