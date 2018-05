Google, più controlli su spot politici

ROMA - Google rende più trasparenti le pubblicità politiche. In vista delle elezioni statunitensi di Midterm, la società ha annunciato che farà verifiche aggiuntive: per comprare spot elettorali sulla sua piattaforma, gli inserzionisti dovranno dimostrare di essere cittadini americani o residenti permanenti in Usa. La mossa arriva dopo il Russiagate e il caso della Internet Research Agency, la "fabbrica di troll" russa accusata di aver comprato spazi a pagamento su Facebook, Google e altre realtà online. Facebook ha previsto controlli simili sulle pubblicità.



In un post del vicepresidente Ken Walker, Google ha spiegato che gli inserzionisti dovranno fornire una serie di informazioni. Inoltre, per favorire la comprensione degli utenti, gli spot politici dovranno comunicare in modo chiaro chi sta pagando per la loro pubblicazione. In estate, infine, sarà diffuso un nuovo rapporto sulla trasparenza dedicato alle inserzioni elettorali. Le nuove politiche di Google arrivano un mese dopo quelle di Facebook, che agli inizi di aprile ha annunciato nuove misure sugli spot politici: il social verificherà identità e luogo degli inserzionisti; gli spot saranno etichettati come "pubblicità politica" e sarà reso noto chi li sta pagando.