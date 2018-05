YouTube, 1,8 mld utenti loggati al mese

Sono 1,8 miliardi gli utenti registrati di YouTube che ogni mese guardano video, un dato in crescita rispetto agli 1,5 miliardi di metà 2017. La cifra - che non tiene conto di chi guarda filmati sulla piattaforma senza avere un account o senza essersi loggato - è stata annunciata dal Ceo Susan Wojcicki durante un evento newyorchese della compagnia.

Nel corso della presentazione Brandcast, dedicata agli inserzionisti, Wojcicki ha evidenziato alcuni casi di successo dell'anno, come gli oltre 40 milioni di persone che hanno visto lo streaming di Beyoncé dal festival di Coachella, il mese scorso, e il video di Despacido che che ha superato i 5 miliardi di visualizzazioni.

La numero uno di YouTube è quindi intervenuta sui filmati estremisti. E' "fondamentale" che la società stia "dalla parte giusta della storia", ha detto. "Qualcuno ha cercato di approfittare dei nostri servizi. Per me e per tutti quelli che sono in YouTube è incredibilmente importante crescere in modo responsabile", ha aggiunto Wojcicki, che ha promesso la presenza di 10mila persone impiegate, entro la fine dell'anno, a intervenire sui video che violano gli standard della piattaforma.