Facebook 'allena' Intelligenza Artificiale con foto Instagram

Facebook ha allenato la sua intelligenza artificiale nutrendola con 3 miliardi e mezzo di foto di Instagram. Durante la conferenza degli sviluppatori F8, il direttore tecnico della società, Mike Schroepfer, ha spiegato che le foto, insieme agli hashtag che le descrivono, sono state usate per insegnare alla macchina a riconoscere gli oggetti presenti negli scatti.

Tra i problemi più importanti in questo processo di apprendimento, ha detto Schroepfer, c'è la mancanza di un numero sufficiente di immagini ben etichettate da persone in carne e ossa, immagini necessarie a insegnare all'intelligenza artificiale cosa è raffigurato in ogni foto. Per ovviare, il team di ingegneri di Facebook "ha addestrato con successo un sistema di riconoscimento di immagini con 3,5 miliardi di foto disponibili pubblicamente, utilizzando gli hashtag al posto delle annotazioni umane", riferisce la società.

La nuova tecnica ha consentito ai ricercatori di velocizzare il procedimento, ed è stata già usata per migliorare la capacità di identificare le immagini che violano le norme del social.