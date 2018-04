Facebook, una pagina sui quotidiani sulla nuova privacy

ROMA - "Il nuovo regolamento europeo garantirà una migliore protezione dei tuoi dati". E' il messaggio firmato Facebook che campeggia a piena pagina su alcune testate nazionali in vista del 25 maggio 2018, quando diventerà effettivo il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr).



Fra le novità, ricorda Facebook, "ti verrà chiesto di rivedere le modalità con le quali possiamo utilizzare i tuoi dati personali. Potrai inoltre accedere, scaricare ed eliminare i tuoi dati in qualsiasi momento". Il colosso statunitense si sta già muovendo sul fronte della privacy, introducendo una sorta di parental control per gli under 15 e rendendo opzionale il riconoscimento facciale.