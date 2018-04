Julian Wheatland forse nuovo Ceo Cambridge Analytica

ROMA - Julian Wheatland si appresterebbe a diventare il nuovo amministratore delegato di Cambridge Analytica. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Wheatland è attualmente responsabile della divisione inglese di Cambridge Analytica e, se le indiscrezioni saranno confermate, assumerà il posto di Alexander Tayler, rimosso dall'incarico di amministratore delegato per ritornare alla sua precedente posizione.

La società ha pubblicato una sua difesa sulla vicenda in 10 punti, mentre Mark Zuckerberg è stato sentito per 10 ore in tutto nelle sue audizioni al Congresso Usa.