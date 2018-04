Facebook sospende Cubeyou, analogie con Cambridge Analytica

ROMA - Facebook ha sospeso dalla propria piattaforma Cubeyou, la società basata a New York che analizza dati sui consumatori, mentre indaga sull'ipotesi che abbia raccolto informazioni sotto forma di ricerca accademica in collaborazione con l'università di Cambridge, in un caso che evoca lo scandalo di Cambridge Analytica. "Se rifiutano o non superano il nostro controllo, le loro app saranno bandite da Facebook", ha detto alla Cnbc Ime Archibong, vicepresidente della società per la partnership nei prodotti.

Inoltre, ha aggiunto, "lavoreremo con la britannica Ico (Information Commissioner's Office) per chiedere all'universita' di Cambridge informazioni in merito allo sviluppo delle app in generale da parte del suo centro psicometrico, dato il caso e l'abuso da parte di Aleksandr Kogan", il ricercatore russo della stessa universita' che ha collezionato milioni di profili Fb.

Cubeyou, societa' che offre "conoscenze veloci, facili e accurate sui consumatori", ha raccolto alcuni dei suoi dati tramite quiz Facebook sviluppati in collaborazione con l'Università di Cambridge, con cui sostiene di aver lavorato dal 2013 al 2015. Quiz con la liberatoria che le informazioni raccolte sono destinate a "ricerche accademiche non profit".

Stando alla Cnbc, la prima a riportare le tecniche di Cubeyou, la societa' ha usato una app chiamata 'You Are What You Like' - con lo slogan un test di personalita' con un click - per raccogliere dati dagli utenti e tracciare un loro profilo psicometrico. Agli utenti veniva detto che l'app era stata 'sviluppata con il centro psicometrico di Cambridge, in collaborazione con Cubeyou".