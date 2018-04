Apple la spunta in Arabia Saudita, donne con uomini al lavoro

NEW YORK - Apple la spunta in Arabia Saudita. Cupertino ha ricevuto assicurazioni dalle autorità locali sul fatto che non sarà perseguita per far lavorare fianco a fianco uomini e donne nei suoi punti vendita. Per Apple, così come per altri colossi stranieri, si tratta di un successo e della rimozione di un ostacolo agli investimenti nel paese. Apple - riporta il Financial Times - ha aperto i suoi primi negozi nell'area nel 2015, a Dubai e Abu Dhabi.

E la possibilità di una forza lavoro diversificata in Arabia Saudita apre la strada alla potenziale apertura di punti vendita nel Paese. le nuove leggi in vigore nel Paese consentono alle donne di lavorare a fianco degli uomini, ma si tratta di norme vaghe e soggette a varie interpretazioni da parte delle autorità, che richiedono alle aziende aree separate per il pranzo e per le preghiere.