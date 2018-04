Facebook: in Europa 2,7 mln persone coinvolte

ROMA - "Sono 2,7 milioni le persone in Europa coinvolte nel caso di Cambridge Analytica. Lo ha confermato Facebook nella sua risposta alla lettera della Commissaria alla Giustizia Jourova nella quale l'esecutivo chiedeva spiegazioni sul caso". Lo ha annunciato un portavoce della Commissione Ue.

Ieri un portavoce dell'esecutivo europeo aveva giudicato "inaccettabile" il caso dei dati personali condivisi.

"Facebook ci ha inviato ieri sera una risposta alla lettera della Commissaria nella quale precisa quali misure intende prendere" per rispondere a quanto accaduto e "noi la studieremo nei dettagli, ma a prima vista appare evidente che saranno necessari nuovi e futuri colloqui" tra la Commissione europea ed il colosso dei social network "anche nel contesto delle nuove regole Ue per la protezione dei dati in Europa", ha precisato un portavoce della Commissione europea.

"La prossima settimana ci sarà una telefonata tra la Commissaria Jourova e Sandberg ed entrambi proseguiranno le discussioni su questo tema", ha aggiunto.