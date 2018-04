Stop a Facebook e cala ormone dello stress

ROMA - Prendersi una pausa da Facebook non solo fa bene alla tutela dei dati personali, ma abbassa anche l'ormone dello stress. Lo ha scoperto uno studio australiano pubblicato dal Journal of Social Psychology, secondo cui però al calo dell'indicatore fisiologico non corrisponde una sensazione di maggiore benessere.

I ricercatori dell'università del Queensland hanno reclutato 138 partecipanti, tutti utilizzatori abituali di Facebook. Metà dei soggetti, tra 18 e 40 anni, hanno dovuto rinunciare al social per cinque giorni, mentre gli altri hanno fatto da gruppo di controllo continuando normalmente. Nel primo gruppo al termine del periodo si è visto un calo dei livelli di cortisolo, ormone associato allo stress, che invece è rimasto invariato negli altri.

"Anche se i partecipanti allo studio hanno mostrato un miglioramento nello stress fisiologico - spiega però Eric Vanman, l'autore principale - hanno anche riferito un minore senso di benessere, dichiarando di non vedere l'ora di tornare a usare il social network. Questo studio comunque ci dice che uno stop di pochi giorni nell'uso di Facebook può migliorare lo stress, almeno a breve termine".