Violato il profilo Twitter di John McAfee

Beffa per il guru della sicurezza informatica John McAfee: il re degli antivirus afferma di essere stato vittima di hacker che gli avrebbero violato il telefonino e in particolare il profilo Twitter di cui si sarebbero serviti per promuovere criptomonete, tipo Bitcoin, meno conosciute.

In un tweet l'esperto informatico afferma che il suo account sul microblog è stato hackerato. Spiega di aver segnalato l'accaduto a Twitter e che alcuni post sulla "moneta del giorno", poi cancellati, non sono stati opera sua. "Anche se sono un esperto di sicurezza", spiega, "non ho controllo sulla sicurezza di Twitter". "Sono un obiettivo di hacker che hanno perso denaro e danno la colpa a me".

Secondo quanto spiegato da McAfee alla Bbc, gli hacker avrebbero violato l'autenticazione a due fattori di Twitter, il sistema che oltre alla password richiede un codice aggiuntivo inviato sul telefono cellulare per accedere alla piattaforma.

Fondatore dell'omonima compagnia specializzata in antivirus informatici, poi ceduta a Intel, l'imprenditore scozzese è stato anche sotto i riflettori delle cronache internazionali per il presunto coinvolgimento in un omicidio in Belize e una fuga rocambolesca. Da un anno è alla guida di Mgt Capital, società specializzata nella verifica di transazioni in Bitcoin, e viene seguito anche come guru delle criptomonete. (ANSA).