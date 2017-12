Instagram, arrivano i post raccomandati

Mini rivoluzione in casa Instagram: nel flusso di post gli utenti cominceranno a vedere anche foto e clip di persone che non si seguono. Si tratta di post "raccomandati" dal social network, che potrebbero interessare gli utenti sulla base dei "Mi piace" degli account già seguiti.

Lo riporta il sito TechCrunch che ha scovato la novità nelle pagine di supporto online di Instagram e ottenuto conferma dalla compagnia.



La nuova sezione "Raccomandati per te" è stata testata a inizio mese e ora è in graduale fase di rilascio per tutti gli utenti. Nel feed, con esplicita etichetta, compariranno dai 3 ai 5 post consigliati al giorno.



L'obiettivo sembrerebbe quello di spingere gli utenti a conoscere nuovi account e nuovi contenuti anche se non navigano nella sezione "Esplora", dove finora erano relegati i suggerimenti "esterni" di Instagram.



L'opzione non può essere disattivata, ma gli utenti potranno scegliere di nascondere i post mostrati.

Si tratta di una delle principali novità per il social dopo la decisione di mostrare i post non più in modo cronologico, ma in un ordine di importanza deciso da un algoritmo sulla scia di quanto avviene su Facebook. Da poco si ha inoltre anche la possibilità di seguire degli argomenti (tramite "hashtag"), non solo account di persone, compagnie o media. Un modo in più per "allargare" i propri orizzonti su Instagram.