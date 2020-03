Xiaomi svela i nuovi top di gamma Mi 10

Xiaomi svela in una conferenza online i suoi ultimi smartphone top di gamma: il Mi 10 e il Mi 10 Pro, entrambi 5G, più il dispositivo di fascia media Mi 10 Lite, anch'esso 5G. Sul palco virtuale Shou Zi Chew, presidente di Xiaomi International, annuncia la donazione di un milione di mascherine in Europa, ed evidenzia che la compagnia "è presente in 90 mercati, e in 45 si piazza tra le prime cinque aziende".

Dei nuovi smartphone, il Mi 10 e il Mi 10 Pro si presentano entrambi con uno schermo Amoled da 6,67 pollici, processore 5G Snapdragon 865, il più potente prodotto da Qualcomm. Uguale anche la fotocamera anteriore, da 32 megapixel.

Nella parte posteriore entrambi hanno un sensore principale da 108 megapixel, che nel Mi 10 Pro è affiancato da una lente ultra-grandangolare da 20 mp e da due teleobiettivi: uno da 12 mp (zoom ottico 2X), e uno da 8 mp (zoom ibrido 10X e digitale 50X). Il Mi 10 monta invece un ultra grandangolare da 13 mp, una lente macro e un sensore di profondità entrambi da 2 mp. Tra le altre caratteristiche degli smartphone, la registrazione di video in 8k e gli speaker stereo.

Il M10 Pro ha batteria da 4.500 mAh con ricarica veloce a 50 W (da 0 a 100% in 45 minuti), 8GB di Ram e 256GB di memoria interna. Nei colori Solstice Grey e Alpine White, con finitura opaca, costa circa 1.000 euro. Il Mi 10 ha batteria da 4.780 mAh con ricarica veloce da 30 W (al 100% in 56 minuti). Due i tagli di memoria (8GB+128GB o 256GB) e due i colori (Twilight Grey e Coral Green, con finitura lucida). Listino di 800 e 900 euro. Entrambi in preordine da domani fino al 6 aprile.

Il Mi 10 Lite 5G ha schermo Amoled da 6,57 pollici, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 mp, processore Snapdragon 765. Arriverà sugli scaffali italiani prossimamente, con prezzo che parte da 400 euro per la versione 6GB+64GB.