Apple svela un nuovo iPad Pro e un MacBook

Apple ha lanciato in sordina - affidandosi a una nota stampa - due nuovi prodotti già disponibili sul suo negozio online, mentre gli Apple Store in Italia e in tutti gli altri Paesi del mondo a eccezione della Cina sono temporaneamente chiusi per l'emergenza coronavirus. La compagnia di Cupertino ha svelato l'ultima versione dell'iPad Pro, il tablet più potente della Mela, e un MacBook Air più performante e con una tastiera rinnovata.





L'iPad Pro promette di essere "più veloce e potente della maggior parte dei portatili Windows", si legge nella nota, grazie al processore A12Z Bionic. Per candidarsi come sostituto di un computer punta sulla nuova tastiera, la Magic Keyboard, che si attacca al tablet e ha un design a inclinazione libera.





In aggiunta c'è anche il supporto al trackpad, che arriverà con l'aggiornamento del sistema operativo iPad Os 13.4 il 24 marzo. Tra le particolarità, lo scanner Lidar che consente di misurare la distanza dagli oggetti circostanti fino a 5 metri. Lo scanner, utile per la realtà aumentata, trova posto accanto alle due fotocamere posteriori (principale da 12 mp e super grandangolare da 10 mp) in un modulo quadrato simile a quello di iPhone 11. L'iPad Pro è in due formati, con schermo "Liquid Retina" da 11 o 12,9 pollici, e in due colori (argento e grigio siderale). I tagli di memoria sono 4 (da 128 GB a 1 TB); i prezzi partono da 900 euro e arrivano a superare i 1.600.





Il MacBook Air aggiornato promette di essere due volte più veloce del modello precedente, sfruttando i processori Intel di decima generazione. Si presenta con uno schermo Retina da 13 pollici e Touch Id per l'autenticazione dell'utente con l'impronta. La tastiera è la Magic Keyboard introdotta da Apple sul MacBook Pro da 16 pollici. La scocca, in alluminio riciclato, è nei colori oro, argento e grigio siderale. Il prezzo parte da 1.200 e sale fino a 2.600 euro.(ANSA).