Samsung Galaxy S20 arriva in Italia

Samsung lancia in Italia i suoi nuovi top di gamma. I Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G, svelati lo scorso 11 febbraio, sono in vendita in varie configurazioni, con prezzi che vanno da 900 a oltre 1.300 euro.

Il più esclusivo è il Galaxy S20 Ultra 5G, con schermo Amoled da 6,9 pollici che ospita una fotocamera anteriore da 40 megapixel. Sul retro si trova un sensore da 108 mp, per video con risoluzione fino a 8K, coadiuvato da un teleobiettivo da 48 mp per zoom 5X e da un grandangolare da 12 mp. Con processore Exynos 990 e batteria da 5.000 mAh, è disponibile nei colori Cosmic Gray e Cosmic Black con 12 GB di Ram e 128 GB di memoria interna a un prezzo di 1380 euro.

Il Galaxy S20+ ha lo stesso processore del fratello maggiore e schermo lievemente più piccolo, da 6,7 pollici, fotocamera frontale da 10 megapixel e tre sensori posteriori: uno principale da 12 mp, un teleobiettivo da 64 mp (zoom 3X) e un grandangolare da 12 mp. La batteria è da 4.500 mAh. Arriva in Italia in tre finiture - Cosmic Gray, Cloud Blue, Cosmic Black - e in tre configurazioni: una 4G con 8 GB di Ram e 128 GB di memoria a 1.030 euro; una 5G con 12 GB più 128 GB a 1.130 euro circa; e una versione esclusiva sul negozio online di Samsung con connettività 5G, Ram da 12 GB e 512 GB di capacità d'archiviazione, a 1.280 euro.

L'S20, infine, ha le stesse caratteristiche dell'S20+, ma uno schermo da 6,2 pollici e la batteria è da 4.000 mAh. Tre i colori disponibili - Cosmic Gray, Cloud Blue, Cloud Pink - e due le configurazioni: una Lte con 8 GB più 128 GB a 930 euro; e una 5G da 12 GB più 128 GB a 1.030 euro.