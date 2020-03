Coronavirus: rinviata la Roma Drone Conference 2020

E' stata rinviata per l'emergenza coronavirus la "Roma Drone Conference 2020", la settima edizione del principale evento professionale italiano dedicato alle tecnologie e al mercato dei Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Sapr). La conferenza, inizialmente prevista per il 31 marzo, si svolgerà invece martedì 16 giugno sempre presso l'Università Europea di Roma.

"La decisione di posticipare questo evento si è rivelata inevitabile dopo le ultime disposizioni del governo circa il contenimento dell'epidemia di coronavirus", ha spiegato Luciano Castro, presidente dell'associazione Ifimedia e organizzatore dell'evento.

"La scelta - ha aggiunto - è stata presa di concerto con i due co-organizzatori della conferenza, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac) e l'Università Europea di Roma, con l'auspicio di poterla svolgere regolarmente il 16 giugno, due settimane prima dell'attesa entrata in vigore del nuovo Regolamento europeo sui Sapr previsto per il prossimo 1 luglio". Alla "Roma Drone Conference 2020" parteciperanno centinaia di esperti, operatori e professionisti, provenienti da tutta l'Italia.