Dalla cinese Realme i telefoni 6 e 6 Pro

Realme si prepara a mostrare all'Occidente i suoi nuovi smartphone. L'azienda cinese, nata da una costola di Oppo, ha svelato i nuovi telefoni 6 e 6 Pro nei giorni scorsi in un evento in streaming per il mercato indiano, mentre il 19 marzo sarà la volta dell'Italia.

La presentazione dovrebbe concentrarsi sugli stessi dispositivi, che aggrediscono la fascia bassa del mercato puntando sulle performance della fotocamera e un prezzo competitivo.



Realme 6 e 6 Pro si presentano entrambi con un comparto fotografico posteriore composto da 4 sensori: uno principale da 64 megapixel cui si aggiungono un ultra-grandangolare da 8 mp, una lente macro da 2 mp e, sul Pro, un teleobiettivo da 12 mp, mentre sulla versione "normale" del dispositivo c'è un sensore monocromatico da 2 megapixel. Nella parte anteriore, il Realme 6 ha una fotocamera da 16 mp, che nella versione Pro è targata Sony e affiancata da un grandangolare da 8 mp.

Il Realme 6 Pro ha un display Lcd da 6,6 pollici a 90 Hz, processore Snapdragon 720G di Qualcomm, 6 o 8 GB di Ram e 64 o 128 GB di memoria interna. Nel Realme 6 la dimensione dello schermo scende a 6,5 pollici e il processore cambia (è il MediaTek G90T), la Ram è da 4, 6 o 8 mentre restano identici i tagli di memoria. Uguale anche la batteria, da 4.300 mAh con ricarica veloce da 30W. I prezzi dei dispositivi dovrebbero essere compresi tra i 200 e i 300 euro.(ANSA).