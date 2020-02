Tim Cook, coronavirus per Apple è una sfida

L'epidemia di coronavirus è "una situazione abbastanza dinamica", che rappresenta "una sfida" per Apple. Lo ha detto il Ceo della Mela, Tim Cook, in un incontro con gli investitori. "La nostra prima priorità è la salute e la sicurezza dei nostri impiegati e dei nostri partner. Le nostre energie sono concentrate su questo", ha ribadito Cook secondo quanto riferito da Bloomberg.

La dichiarazione arriva dopo che, 10 giorni fa, Apple ha avvisato che i ricavi per il trimestre in corso saranno più bassi di quanto stimato in precedenza, a causa delle scorte limitate di iPhone e di un calo della domanda sul mercato cinese.

Nell'incontro, Cook ha annunciato che Apple nel 2020 aprirà un negozio online in India. Il Paese asiatico nel 2019 ha scavalcato gli Usa diventando il secondo mercato mondiale degli smartphone alle spalle della Cina. Oltre allo store online, Apple in India inaugurerà anche un negozio "fisico" nel 2021.