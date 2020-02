Nel 2021 un Mac con chip 'fatto in casa'

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Apple lancerà sul mercato il suo primo computer con architettura Arm nella prima metà del 2021.

Lo prevede l'analista Ming-Chi Kuo, noto esperto del mondo Apple, secondo cui la casa di Cupertino metterà sul mercato tra 12-18 mesi un computer equipaggiato con un processore "fatto in casa", senza chip Intel a bordo.

Sul passaggio da Intel ai processori Arm di Apple circolano indiscrezioni da anni. La mossa - osserva l'analista - consentirà alla Mela di dar vita a un'unificazione tra i suoi device: Mac, iPhone e iPad. Dall'esplosione dell'epidemia di coronavirus, Kuo riferisce che Apple ha iniziato a investire in modo più "aggressivo" in ricerca, sviluppo e produzione di un chip creato con processo a 5 nanometri. Lo stesso chip dovrebbe equipaggiare non solo i Mac del 2021, ma anche gli iPhone e l'iPad Pro attesi nella seconda metà di quest'anno.(ANSA).