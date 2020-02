Hyperloop, studio fattibilità per Cadorna-Malpensa

Il consiglio di amministrazione di Fnm ha dato mandato al presidente Andrea Gibelli a "sottoscrivere una lettera d'intenti con Hyperloop Italia per coinvolgere tutto ciò che coinvolge l'innovazione per fare sistema della nostra Regione nell'ambito della mobilità e fare uno studio di fattibilità sulla Cadorna-Malpensa".

Lo ha detto lo stesso presidente in un incontro con la stampa nella sede del Gruppo in Piazzale Cadorna a Milano. Secondo Gibelli si tratta di " un'opera colossale per la sua complessità che ci consente di porre il cuore oltre l'ostacolo".

Lo studio di fattibilità fra Fnm e Hyperloop dura "6 mesi", ha specificato Bibop Gresta, fondatore e Ad di Hyperloop Italia, spiegando che il costo stimato per l'infrastruttura di Hyperloop varia da 20 a 40 milioni di dollari al Km.

"L'Italia - aggiunge - potrebbe essere il primo network al mondo con tecnologia Hyperloop". "Abbiamo un prototipo a Tolosa - ha spiegato - lungo 32 metri, realizzato per il 90% in fibra di carbonio". " Siamo nella fase di collaudo e assemblaggio finale e lo stiamo certificando con l'Ue". Nel Centro di ricerca di Tolosa è presente un tubo di 320 metri di linea per il collaudo del mezzo.