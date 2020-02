Ecco il telefono con schermo estraibile

Dopo gli smartphone pieghevoli, arriva lo smartphone con schermo estraibile. L'idea è di Tcl, azienda cinese nota anche per avere in licenza i marchi Alcatel e BlackBerry. La società avrebbe sviluppato uno smartphone che riesce a farsi tablet - raddoppiando le proprie dimensioni - non aprendosi in due come il Galaxy Fold di Samsung e il Mate X di Huawei, ma estendendosi attraverso una sorta di meccanismo scorrevole.

L'indiscrezione arriva da sito Cnet, che pubblica le immagini in esclusiva. Secondo il sito americano, Tcl avrebbe dovuto mostrare un prototipo del dispositivo tra pochi giorni al Mobile World Congress, la fiera hi-tech di Barcellona che però è stata cancellata a causa dei rischi legati al coronavirus.

Le immagini lasciano intuire che la parte aggiuntiva dello schermo esca fuori dallo smartphone come una sorta di porta scorrevole, o un tavolo allungabile, andando a raddoppiare le dimensioni del dispositivo. Mancano al momento altre informazioni sullo smartphone, che tuttavia è un concept phone, quindi presumibilmente non vicino a un lancio commerciale.