Arriva in Italia Amazon Echo Show 8, l'ultimo della famiglia Echo Show con uno schermo da 8 pollici, un copri-telecamera integrato e "audio cristallino e potente", promette la società di Seattle. Con il dispositivo oltre alle serie tv e ai film preferiti si potranno ascoltare video musicali ma anche le canzoni da Amazon Music, Apple Music, Spotify, TIMMUSIC e altri servizi musicali.

Con il nuovo Echo Show 8, come con gli altri dispositivi Echo Show, è possibile aggiungere le fotografie delle vacanze e personalizzare la schermata iniziale, riprodurre una presentazione delle proprie foto, vedere uno specifico album fotografico o impostare le proprie foto in rotazione come sfondo. È possibile inoltre creare una routine che fornisca le previsioni meteo, le notizie del mattino e regoli la temperatura in casa (grazie a un termostato compatibile con Alexa) semplicemente dicendo "Alexa, inizia la mia giornata".

Echo Show 8 permette pure di restare in contatto con amici e familiari effettuando videochiamate senza dover usare le mani. "I dispositivi Echo sono stati realizzati con diversi elementi per la protezione della privacy - sottolinea Amazon- Come gli altri dispositivi Echo Show, il nuovo Echo Show 8 include un pulsante di disattivazione microfoni/telecamera che scollega elettronicamente sia i microfoni che la telecamera, nonché un chiaro indicatore visivo che mostra quando l'audio o il video vengono inviati al cloud. Inoltre, Echo Show 8 è dotato di un copri-telecamera integrato che consente di coprire facilmente la telecamera, senza però escludere la possibilità di dialogare con Alexa".

Il nuovo Echo Show 8 è disponibile in due colori, nero antracite e grigio chiaro a 129.99 euro. Entrambi sono disponibili in pre-ordine dal 19 febbraio su http://www.amazon.it/echoshow8. Le spedizioni inizieranno in Italia il 26 di febbraio.